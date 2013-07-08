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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 15:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌2%，受中国抑制信贷忧虑影响

但市场随后回吐涨幅，转为下跌，新华社周日援引财政部消息称，已经要求中央国家机关各部门对2013年一般性支出统一按5%比例压减，按去年推算大概节约50亿元人民币。

TOCOM指标期胶下跌5.0日圆，结算价在盘中低点水准每公斤240.1日圆。

上海期货交易所主力1月期胶 下跌800元人民币，报每吨17,295元人民币，午后交易中曾挫跌近5%。

新加坡SICOM近月8月期胶 最新报每公斤218.40美分，下跌4.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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