亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌2%，受中国抑制信贷忧虑影响

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
但市场随后回吐涨幅，转为下跌，新华社周日援引财政部消息称，已经要求中央国家机关各部门对2013年一般性支出统一按5%比例压减，按去年推算大概节约50亿元人民币。
TOCOM指标期胶下跌5.0日圆，结算价在盘中低点水准每公斤240.1日圆。
上海期货交易所主力1月期胶 下跌800元人民币，报每吨17,295元人民币，午后交易中曾挫跌近5%。
新加坡SICOM近月8月期胶 最新报每公斤218.40美分，下跌4.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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