表格：LME金属库存最新变化--7月8日

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透伦敦7月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 656,600 -3,400 锡 14,430 -125 铅 196,175 -1,150 锌 1,030,325 -5,025 铝 5,419,875 +1,075 镍 193,578 -198 铝合金 68,100 持平 NASAAC 108,800 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC- KS> C-GRD> KS> GRD> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC- KS> C-GRD> KS> GRD> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LO 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC- KS> C-GRD> 金 KS> GRD> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LO NASAA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC- KS> C-GRD> KS> GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 张若琪)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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