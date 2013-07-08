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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月8日

路透伦敦7月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种        最新库存       变动
    铜          656,600     -3,400
    锡           14,430       -125
    铅          196,175     -1,150
    锌        1,030,325     -5,025
    铝        5,419,875     +1,075
    镍          193,578       -198
  铝合金         68,100       持平
  NASAAC        108,800       持平
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
    
 品   库存数据   库存分布      品种   库存数据   库存分布
 种                                              
 铜   <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LO     铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-
      KS>        C-GRD>                     KS>            GRD>
 铝   <MAL-STOC  <0#MALSTX-LO     锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-
      KS>        C-GRD>                     KS>            GRD>
 锌   <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LO   铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-
      KS>        C-GRD>           金        KS>            GRD>
 镍   <MNI-STOC  <0#MNISTX-LO  NASAA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-
      KS>        C-GRD>                     KS>            GRD>
 
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 高琦 审校 张若琪)
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