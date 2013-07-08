版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 16:46 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收创近两年新高，台债上冲下洗陷入大区间盘整

* 美国就业数据表现佳
    * 台债殖利率上冲下洗
    * 贝南克谈话前料整理待变
    * 明日盘势仍将追随美债反应

    路透台北7月8日 - 台湾五年期公债102/2  殖利率周一持续攀
高创近两年新高。交易员认为，受到美国非农就业数表现强劲带动，台债殖利率追随美债脚
步走扬，不过开高引来空方筹码先行获利了结，短线终端买盘已酌量进场，短线料将陷入大
区间盘整。
    
    102/2殖利率终场虽涨幅略有收敛，但仍创近两年新高，前波高位为2011年8月2日的1.1
725%；10年期公债102/6 殖利率盘中触及2009年7月7日的盘中高位--1.6250%，
并收创近两年收盘高位，前波收盘高位为2011年8月1日的1.58%。
       
    交易人士指出，美国10年公债殖利率上周五创两年单日最大升幅，引发台债恐慌气氛，
但受限于消费者物价指数(CPI)偏低及经济基本面表现欠佳影响，殖利率弹幅未如美债凌厉
，台债开高后上冲下洗，空方力道虽不愿就此罢手，但盘中略见终端买盘酌量买进10年券10
2/6，令台债殖利率涨势收敛，静待美联储主席贝南克周三谈话释出量化宽松退场时程的进
一步指引。
    
    “ 恐慌心态将使短期震荡加大，养券态势将回归交易盘!”一外商银行交易员说。
    
    多数交易员推估明日五年券102/2主要交投区间暂看1.13-1.18%，10年券102/6主要区间
暂看1.52-1.60%  
    
    美国公债收益率上周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美
国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。美国10年期公
债 大跌1-25/32，收益率报2.717%，当日大涨超过20个基点，为约两年最大单日
升幅。 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +1.80     1.1550  1.1420-1.2130*     206.0
     10     102/6                     +1.45     1.5550  1.5425-1.6250*      43.0
    * 表该券交易以来新高
    
    20年新券102/8            已于上周五开始发行前交易，今日殖利率飙高14.28个基点
到2.1578%。交易员表示，随着美债殖利率劲扬，该券发行前交易殖利率表现略高于市场预
期，由于寿险业终端买盘仍有意标高，近日发行前交易区间暂看在2.10-2.25%。   
    
    “殖利率已经很甜，只担心央行截标，大家都没水喝!” 一位寿险公司台债交易主管说
。 
    
    上述寿险业台债交易主管指出，现在是恐慌盘，台债殖利率飙高后颇具吸引力，现在是
很好的买点。但一大型寿险台债交易员则认为，长券端买卖端都还在摸索，加以长券端20年
公债新券标售再即，30年公债新券亦即将展开发行前交易，长券端殖利率上档的压力仍在。
        
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.5550
          5       102/2                       1.1550
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐