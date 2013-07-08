台湾债市：五年公债殖利率收创近两年新高，台债上冲下洗陷入大区间盘整

* 美国就业数据表现佳 * 台债殖利率上冲下洗 * 贝南克谈话前料整理待变 * 明日盘势仍将追随美债反应 路透台北7月8日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一持续攀 高创近两年新高。交易员认为，受到美国非农就业数表现强劲带动，台债殖利率追随美债脚 步走扬，不过开高引来空方筹码先行获利了结，短线终端买盘已酌量进场，短线料将陷入大 区间盘整。 102/2殖利率终场虽涨幅略有收敛，但仍创近两年新高，前波高位为2011年8月2日的1.1 725%；10年期公债102/6 殖利率盘中触及2009年7月7日的盘中高位--1.6250%， 并收创近两年收盘高位，前波收盘高位为2011年8月1日的1.58%。 交易人士指出，美国10年公债殖利率上周五创两年单日最大升幅，引发台债恐慌气氛， 但受限于消费者物价指数(CPI)偏低及经济基本面表现欠佳影响，殖利率弹幅未如美债凌厉 ，台债开高后上冲下洗，空方力道虽不愿就此罢手，但盘中略见终端买盘酌量买进10年券10 2/6，令台债殖利率涨势收敛，静待美联储主席贝南克周三谈话释出量化宽松退场时程的进 一步指引。 “ 恐慌心态将使短期震荡加大，养券态势将回归交易盘!”一外商银行交易员说。 多数交易员推估明日五年券102/2主要交投区间暂看1.13-1.18%，10年券102/6主要区间 暂看1.52-1.60% 美国公债收益率上周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美 国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。美国10年期公 债 大跌1-25/32，收益率报2.717%，当日大涨超过20个基点，为约两年最大单日 升幅。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.80 1.1550 1.1420-1.2130* 206.0 10 102/6 +1.45 1.5550 1.5425-1.6250* 43.0 * 表该券交易以来新高 20年新券102/8 已于上周五开始发行前交易，今日殖利率飙高14.28个基点 到2.1578%。交易员表示，随着美债殖利率劲扬，该券发行前交易殖利率表现略高于市场预 期，由于寿险业终端买盘仍有意标高，近日发行前交易区间暂看在2.10-2.25%。 “殖利率已经很甜，只担心央行截标，大家都没水喝!” 一位寿险公司台债交易主管说 。 上述寿险业台债交易主管指出，现在是恐慌盘，台债殖利率飙高后颇具吸引力，现在是 很好的买点。但一大型寿险台债交易员则认为，长券端买卖端都还在摸索，加以长券端20年 公债新券标售再即，30年公债新券亦即将展开发行前交易，长券端殖利率上档的压力仍在。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5550 5 102/2 1.1550 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)