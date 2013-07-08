欧洲汇市：英镑兑美元盘旋在四个月低位附近，或跌至三年低位

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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其结果是，10年期美国公债 和英国公债 的利差扩大至2006年以来最大，表明美元 可望进一步上涨。
英镑/美元 日内微幅走跌，至1.4885美元，距离周五美国就业数据公布后所触及的四个月低点1.4855不远。跌破该水准将测试3月低位1.4832，若更进一步下挫，英镑将跌至三年低点。
“英国央行以前瞻性指导来稳定利率预期，料使英镑兑美元从2013到2015年都受到压制。”瑞银首席外汇策略师Mansoor Mohiuddi称。
“由于欧洲央行才刚为欧元区政策制定采行更为强烈的前瞻性指导，英国央行也可能承诺在较长期间将利率维持在极低水准。”
欧元兑英镑 日内近持平，报0.8615英镑，守在远低于上周四触及的近日高位0.8634下方。(完)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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