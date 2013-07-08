路透基点：龙湖地产贷款案金额进一步提高至76.72亿港元--RLPC

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国房地产开发商--龙湖地产有限公司的四年期分期贷款金额，已由75亿港元进一步提高至76.72亿港元(9.89亿美元)。

这笔贷款上周完成签约，更早以前曾经大幅上调过一次规模，即由30亿港元提高至75亿港元。

13家银行加入这项自行安排的俱乐部贷款：中国银行(9.75亿港元)、东亚银行(7.80亿港元)、渣打银行(1.00亿美元)、汇丰(7.50亿港元)、中国建设银行亚洲(7亿港元)、恒生银行(5.8亿港元)、中信银行国际(6,500万美元)、中国光大银行(5亿港元)、中国招商银行(5亿港元)、永隆银行(5亿港元)、法国巴黎银行(4亿港元)、工银亚洲(4亿港元)、大丰银行(3亿港元)。

一如先前的报导，贷款的综合收益为380个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。贷款平均年限约3.4年，银行可选择以港元或美元承贷。

龙湖地产一年前获得24.3亿港元等值三年期贷款，原定的融资规模为20亿港元。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行东亚银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰银行和渣打银行。

巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行以较低层级加入。最高层级综合收益为500个基点，利率为较Hibor/Libor加码400个基点。

穆迪上月将龙湖地产评等上调至Ba1。龙湖地产业务主要集中在成都、重庆以及北京，该公司近日公布年度核心获利跳增20%至54亿元人民币(8.8亿美元)。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)