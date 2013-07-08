《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%

路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。