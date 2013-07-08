重发-中国金融：中金所就国债期货规则征意见，修订会员制度或为银行参与自营铺路

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路透上海7月8日 - 中国金融期货交易所周一就五年期国债期货合约规则、交易规则及其实施细则征求社会意见。之前备受关注的商业银行如何参与国债期货，则有望通过修订的会员制度取得会员资格。

刊登在中金所网站上的新闻稿显示,除了公布五年期国债期货的具体合约规则，修订的交易规则内容涉及到会员制度，投资者适当性，套期保值与套利管理制度等。

特别是其中的会员制度，中金所介绍，在中金所目前的会员制度下，结算会员业务范围只包括为其客户或者受托交易会员办理结算业务，而未来如引入非期货公司会员以结算会员身份参与国债期货交易为自营业务，无法纳入上述任何一种结算会员的业务范围。

此外，现行《中国金融期货交易所会员管理办法》有关交易结算会员和全面结算会员的条件系针对期货公司设置。

为此，此次修订对交易结算会员和全面结算会员的业务范围进行扩充，为非期货公司会员以结算会员身份从事自营业务提供制度空间；同时，对交易结算会员和全面结算会员的资格条件进行调整，并发布《中国金融期货交易所期货公司会员资格管理业务指引》。

申银万国期货分析师蔡唯峰认为，这种设置给未来商业银行参与国债期货的自营业务预留了空间，但券商基金等机构是否也能适用，则有不确定性。按照股指期货的规则，基金公司目前是以期货公司客户的形式参与。

除此之外，鉴于期货市场统一开户制度已经建立，中金所针对特殊初期特殊结算会员也做了简化流程的修订，将根据市场情况对特殊单位客户开户流程进行了合理简化，取消了特殊单位客户到交易所现场开户的要求。

合约规则方面，公布的细则与之前预期的变化则不大，包括五年期期限，标准券设计，涨跌停设置，实物交割等。

中金所表示，此次五年期国债期货合约规则、《交易规则》及其实施细则修订的征求意见，截至时间为2013年7月14日之前。（完）

欲浏览详情，请点选中金所网站（here） (发稿 徐永； 审校 林高丽)