汽车产业：菲亚特行使认购权增持克莱斯勒股份至68.49%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透米兰7月8日 - 意大利汽车制造商菲亚特 周一称，其已行使选择权以再增持克莱斯勒3.3%的股份，朝打造全球销量第七大车企的目标又迈进一步。
菲亚特曾表示希望完全控股克莱斯勒，这样就可得到克莱斯勒部分现金流以用于投资新车型。
菲亚特在2009年得到克莱斯勒20%的股份，目前已对其持股58.5%，同时还有权于2014年7月之前逐步将持股比例提高至75%。
菲亚特可以按每期3.3%的比例，从一家与菲亚特工会有关联的美国医疗信托基金Veba手中购买总共16.6%的股份。包括周一的购买在内，菲亚特已行使了三期的增持选择，目前持股克莱斯勒的比例为68.49%。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选