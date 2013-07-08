汽车产业：菲亚特行使认购权增持克莱斯勒股份至68.49%

路透米兰7月8日 - 意大利汽车制造商菲亚特 周一称，其已行使选择权以再增持克莱斯勒3.3%的股份，朝打造全球销量第七大车企的目标又迈进一步。

菲亚特曾表示希望完全控股克莱斯勒，这样就可得到克莱斯勒部分现金流以用于投资新车型。

菲亚特在2009年得到克莱斯勒20%的股份，目前已对其持股58.5%，同时还有权于2014年7月之前逐步将持股比例提高至75%。

菲亚特可以按每期3.3%的比例，从一家与菲亚特工会有关联的美国医疗信托基金Veba手中购买总共16.6%的股份。包括周一的购买在内，菲亚特已行使了三期的增持选择，目前持股克莱斯勒的比例为68.49%。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)