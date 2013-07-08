更新版 1-台湾经济：6月出口年增8.6%优于预期，亚洲需求支撑成长

(新增官员及分析师评论)

* 6月出口同比升8.6%，优于预期

* 亚洲需求有撑

路透台北7月8日 - 台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期升8.6%，远高于市场预估的升2.3%。财政部表示，亚洲需求有撑，这也令分析师看好第三季的出口情势。

财政部统计处处长叶满足表示，亚洲的需求来自于中国以及东协六国的情况不差，尤其东协六国的出口金额创下历史次高、日本的出口金额也创下历史次高的纪录，主要成长的货品包括电子产品和矿产品。

永丰金控总经分析师石孝綮说，〞6月出口表现有点好到出乎意料。〞

他并表示，上月日圆汇率稍有回升，使台湾对日本出口订单略见回笼，欧洲订单也持续缓步复苏。展望第三季出口表现将受惠于电子产品旺季效应及景气复苏等利多，第三季出口表现有望优于上季。

展望7月，叶满足处长也表示，若出口能够延续第二季的动能，在去年7月的出口金额偏低之下，7月的出口金额较去年同期有望呈现正成长。

财政部的新闻稿中指出，6月以电子产品、矿产品、塑橡胶及其制品增加较多，化学品、电机产品亦呈两位数成长，且因去年6月的基期较低。

6月进口则较上年同期增6.8%，6月贸易顺差达32.5亿美元。累计1至6月出口1,504.8亿美元，较上年同期升2.4%。

以下为6月出口地区的表现：

6月年变动率(%) 5月年变动率(%)

整体出口金额 +8.6 +0.9

--中国(含香港) +6.0 +3.2

--美国 -3.1 +0.3

--欧洲 +7.1 -9.7

--日本 +9.0 -9.2 (完)