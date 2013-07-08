路透基点：五家银行加入旭辉控股贷款案，贷款总额缩减--RLPC

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国地产开发商--旭辉控股(集团)有限公司的三年期分期偿还贷款，已获得五家银行加入。
这五家银行是：东亚银行(1.56亿港元)、永隆银行(1.30亿港元)、恒生银行(1.17亿港元)、大丰银行(1.00亿港元)及澳门国际银行(8,000万港元)。
牵头行兼簿记行(MLAB)--渣打银行承贷7,500万美元。
贷款金额目前为1.50亿美元等值，开始筹组时为2亿美元。
先前已报导，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码565个基点。银行可按港元或美元核贷。
是次贷款以非等额分期方式，每半年分三次偿还，平均年期为2.625年。
受邀银行若承贷2,000万美元以上，将透过270个基点的费用获得667个基点的综合费用，并获牵头行头衔；若承贷1,000-1,900万美元，将透过240个基点的费用得到656个基点的综合费用，以及主办行头衔。
资金将用于现有债务再融资和企业用途。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。