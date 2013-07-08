路透基点：五家银行加入旭辉控股贷款案，贷款总额缩减--RLPC

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国地产开发商--旭辉控股(集团)有限公司的三年期分期偿还贷款，已获得五家银行加入。

这五家银行是：东亚银行(1.56亿港元)、永隆银行(1.30亿港元)、恒生银行(1.17亿港元)、大丰银行(1.00亿港元)及澳门国际银行(8,000万港元)。

牵头行兼簿记行(MLAB)--渣打银行承贷7,500万美元。

贷款金额目前为1.50亿美元等值，开始筹组时为2亿美元。

先前已报导，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码565个基点。银行可按港元或美元核贷。

是次贷款以非等额分期方式，每半年分三次偿还，平均年期为2.625年。

受邀银行若承贷2,000万美元以上，将透过270个基点的费用获得667个基点的综合费用，并获牵头行头衔；若承贷1,000-1,900万美元，将透过240个基点的费用得到656个基点的综合费用，以及主办行头衔。