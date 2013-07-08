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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 17:18 BJT

香港个股：吉利汽车上半年销量按年上升19%，接近全年目标的一半

路透香港7月8日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车 周一称，今年上半年的总销量按年上升19%，接近全年目标的一半。

吉利汽车于今年初设定全年销量目标56万辆，据公司于联交所一份声明称，上半年销量约26.35万辆，相当于全年目标47%。

该公司并称，6月份的销量为34,624辆，按年增长0.4%，按月则减少17%。其中，出口9,337辆，按年减少11%。

吉利汽车周一收跌1.66%，报2.97港元；过去一个月累计跌约19%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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