香港个股：吉利汽车上半年销量按年上升19%，接近全年目标的一半

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月8日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车 周一称，今年上半年的总销量按年上升19%，接近全年目标的一半。
吉利汽车于今年初设定全年销量目标56万辆，据公司于联交所一份声明称，上半年销量约26.35万辆，相当于全年目标47%。
该公司并称，6月份的销量为34,624辆，按年增长0.4%，按月则减少17%。其中，出口9,337辆，按年减少11%。
吉利汽车周一收跌1.66%，报2.97港元；过去一个月累计跌约19%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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