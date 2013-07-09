《交易视点》下半年中国中长期利率产品延续区间震荡走势--中信证券

路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年利率产品投资策略报告认为，下半年利率产品供给压力较大，资金面也面临紧平衡格局，但经济增长偏弱限制了长期收益率上行的空间。因此，中长期利率产品收益率料呈区间震荡态势，10年国债收益率在3.4-3.8%之间波动。

当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部偏下位置，建议交易型机构保持谨慎；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。

**复苏偏弱、通胀温和**

上半年经济复苏整体弱于预期，出口及内需表现双双偏弱。就下半年而言，企业扩大投资意愿不强、政府限制产能力度不减意味着制造业投资增速将继续低位运行；而在货币政策中性偏紧环境中，保障房建设及棚户区改造或面临资金压力，对投资的拉动作用也将有限。

从货币条件看，融资成本降低，但一般贷款利率仍保持高位，与快速增长的社会融资总量形成鲜明对比。基于中性偏紧的宏观政策取向，预计下半年GDP延续下行态势，全年GDP增速向下修正至7.5%附近。

增长放缓的宏观环境不支持通胀上行，下半年通胀大概率仍将延续低位震荡态势。预计三季度CPI同比涨幅仍处于低位，均值维持在2.2%附近。受食品价格季节性回升影响，CPI同比涨幅至9-10月份将开始小幅上行，但上行幅度不大，全年高点水平大概率仍将处于3%以下。

**流动性：中性偏紧**

尽管央行表明将“合理调节流动性，维护货币市场稳定”，但并不意味着将放弃中性偏紧的中期货币政策基调。考虑外汇占款新增规模下降、准备金补缴等长期因素，在货币政策延续中性偏紧基调的环境下，预计下半年资金面将延续中性偏紧局面，且关键时点的流动性仍面临一定压力。

根据我们的测算，下半年金融机构超储率将在1.3-1.5%附近波动，整体上略低于上半年的水平。伴随年末财政存款的投放，年末超储率将在短期内提升至1.8-2.0%附近。

从具体政策来看，由于公开市场工具更具灵活性和针对性，准备金率工具使用的概率不大，央行在未来一段时间内将继续采用短期流动性管理工具调控货币市场。三季度存在重启短期回笼工具的可能性，同时鉴于公开市场到期分布不均及经济面临下行风险，公开市场操作可能于3-4季度之交出现微调。

**利率产品投资策略**

尽管下半年利率产品供给压力较大，经济增长偏弱限制了长期收益率上行的空间，但资金面紧平衡也对收益率下行形成障碍。我们预计中长期利率产品收益率将继续呈窄幅震荡的态势，10年国债收益率波动区间在3.4-3.8%附近。考虑到下半年资金面较6月份将有一定恢复，收益率曲线有望扭转当前过于平坦化的态势。

央行货币政策变动、金融市场监管转变及海外市场风险情绪调整将是诱发利率产品收益率波幅增加的主要原因，需重点关注。

对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部偏下位置，建议保持谨慎；而由于5s-7s-10s利差跌至均值下方，可关注5-7年左右利率产品的价值；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。(完)