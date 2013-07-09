《交易视点》下半年中国中长期利率产品延续区间震荡走势--中信证券

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年利率产品投资策略报告认为，下半年利率产品供给压力较大，资金面也面临紧平衡格局，但经济增长偏弱限制了长期收益率上行的空间。因此，中长期利率产品收益率料呈区间震荡态势，10年国债收益率在3.4-3.8%之间波动。
当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部偏下位置，建议交易型机构保持谨慎；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。
**复苏偏弱、通胀温和**
上半年经济复苏整体弱于预期，出口及内需表现双双偏弱。就下半年而言，企业扩大投资意愿不强、政府限制产能力度不减意味着制造业投资增速将继续低位运行；而在货币政策中性偏紧环境中，保障房建设及棚户区改造或面临资金压力，对投资的拉动作用也将有限。
从货币条件看，融资成本降低，但一般贷款利率仍保持高位，与快速增长的社会融资总量形成鲜明对比。基于中性偏紧的宏观政策取向，预计下半年GDP延续下行态势，全年GDP增速向下修正至7.5%附近。
增长放缓的宏观环境不支持通胀上行，下半年通胀大概率仍将延续低位震荡态势。预计三季度CPI同比涨幅仍处于低位，均值维持在2.2%附近。受食品价格季节性回升影响，CPI同比涨幅至9-10月份将开始小幅上行，但上行幅度不大，全年高点水平大概率仍将处于3%以下。
**流动性：中性偏紧**
尽管央行表明将“合理调节流动性，维护货币市场稳定”，但并不意味着将放弃中性偏紧的中期货币政策基调。考虑外汇占款新增规模下降、准备金补缴等长期因素，在货币政策延续中性偏紧基调的环境下，预计下半年资金面将延续中性偏紧局面，且关键时点的流动性仍面临一定压力。
根据我们的测算，下半年金融机构超储率将在1.3-1.5%附近波动，整体上略低于上半年的水平。伴随年末财政存款的投放，年末超储率将在短期内提升至1.8-2.0%附近。
从具体政策来看，由于公开市场工具更具灵活性和针对性，准备金率工具使用的概率不大，央行在未来一段时间内将继续采用短期流动性管理工具调控货币市场。三季度存在重启短期回笼工具的可能性，同时鉴于公开市场到期分布不均及经济面临下行风险，公开市场操作可能于3-4季度之交出现微调。
**利率产品投资策略**
尽管下半年利率产品供给压力较大，经济增长偏弱限制了长期收益率上行的空间，但资金面紧平衡也对收益率下行形成障碍。我们预计中长期利率产品收益率将继续呈窄幅震荡的态势，10年国债收益率波动区间在3.4-3.8%附近。考虑到下半年资金面较6月份将有一定恢复，收益率曲线有望扭转当前过于平坦化的态势。
央行货币政策变动、金融市场监管转变及海外市场风险情绪调整将是诱发利率产品收益率波幅增加的主要原因，需重点关注。
对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部偏下位置，建议保持谨慎；而由于5s-7s-10s利差跌至均值下方，可关注5-7年左右利率产品的价值；对配置型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。(完)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。