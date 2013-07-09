《交易视点》中国资金面和基本面依次主导信用债，伺机拉长久期--中信证券

路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年信用产品投资策略报告认为，短期内受偏紧资金面、偏谨慎的货币政策以及较弱基本面的共同作用，投资环境相对中性；中长期则随着资金面缓解、基本面下滑以及政策面可能调整，市场环境可能相对有利，收益率中枢可能将有所下移，其空间取决于经济的下行幅度。

从投资策略来看，建议短期维持低久期，伺机拉长久期；而AA+级别的1-3年期价值较高；由于绝对利率较高，优质的城投债、公司债仍可以适当配置。

**市场整体研判**

基本影响因素：从资金面看，6月底备付金规模仍然较高，7月需关注准备金缴存及财政存款上升等因素的冲击，在央行托底作用下，资金面趋于宽松的概率较大；

基本面的疲软和政策面的犹豫使得市场面临的市场风险相对较低，而从海外因素看，避险情绪的上升使得市场面临的外部冲击风险同样较小；

供给：受审批趋严限制，供给短期内可能维持低位，下半年整体将与上半年持平；

需求：恢复到过度依赖银行理财的特点，关注政策可能的变动对理财需求的影响及资金面波动对交易所需求的冲击；

信用风险：整体风险可控，关注周期性行业内企业资质恶化及融资条件变动对城投类企业的冲击；

曲线结构变动：短端的修正可能使得收益率曲线趋于陡峭化；

收益率及信用利差变动：高等级债整体综合融资成本接近优惠贷款利率，短期内可能维持区间震荡走势；无论城投债还是低等级中票，信用等级利差均降至历史低位，难有进一步缩窄空间；城投债绝对收益率优势明显弱化，未来各等级间收益率可能将保持联动；收益率的中长期走势取决于基本面的弱势程度与政策面的应对措施；

从整体环境看，短期内受偏紧资金面、偏谨慎的货币政策以及较弱基本面的共同作用，投资环境相对中性，中长期看，随着资金面的缓解、基本面的下滑以及政策面可能的调整，市场环境可能相对有利，收益率的中枢可能将有所下移，其空间取决于经济的下行幅度。

**投资策略——短期维持低久期，伺机拉长久期**

类属配置：以信用产品为主，利率产品为辅；PPN和ABN仍有一定的溢价，市场需求的提升改善其流动性，可适度配置。

信用等级：各等级利差维持低位概率较大，可选择绝对收益率相对更高的品种；对于流动性要求较高的投资者，可选择高等级品种。

信用债的期限选择：短期内仍有不确定性，建议将久期控制在3年以内，以防御为主，随着资金面的缓解和基本面的下滑，可伺机拉长久期。

投资时机选择：7月份资金面的不确定性以及政策面的谨慎使得短端品种成为性价比较高的品种，随着收益率曲线修正后，需要关注经济下滑和政策调整可能带来的交易性机会。

短期内建议按照40%、40%和20%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

**AA+级别的1-3年期价值较高**

假设曲线陡峭化下移，3年期品种优于5年期，而1年期品种并不明显弱于5年期；考虑到1-3年面临的市场风险相对较低，具有一定相对价值；

陡峭化趋势完成后，可考虑伺机拉长久期；

由于绝对利率较高，优质的城投债、公司债仍可以适当配置。(完)