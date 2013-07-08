香港个股：台泥国际料上半年净利按年倍增，受益于西南地区业务改善

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月8日 - 业务在中国的台资水泥商--台泥国际 周一称，预期今年上半年的净利将按年增长约一倍，主要受惠中国西南地区业务改善所致。
公司的声明称，期内西南地区的熟料及水泥产品销售量上升和毛利率大幅提高，对公司溢利贡献相应增加。
2012年1-6月，台泥国际净利为2.69亿港元。
台泥国际周一收低3.21%，报1.81港元，过去一个月累计跌近8%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。