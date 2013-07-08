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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 17:31 BJT

香港个股：台泥国际料上半年净利按年倍增，受益于西南地区业务改善

路透香港7月8日 - 业务在中国的台资水泥商--台泥国际 周一称，预期今年上半年的净利将按年增长约一倍，主要受惠中国西南地区业务改善所致。

公司的声明称，期内西南地区的熟料及水泥产品销售量上升和毛利率大幅提高，对公司溢利贡献相应增加。

2012年1-6月，台泥国际净利为2.69亿港元。

台泥国际周一收低3.21%，报1.81港元，过去一个月累计跌近8%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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