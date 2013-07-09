《交易视点》中国投资者下半年应以防御为主，低配转债--中信证券

路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年可转债投资策略报告认为，股市下半年仍将面临下跌风险，信用债配置价值仍然较高，从大类资产配置的角度，建议以防御为主，低配转债。

品种选择方面，建议配置安全边际较高的中行转债，底仓持有石化、国电转债，中长期投资者可逢低吸纳民生转债。

此外，投资者在防范风险之时，建议关注超跌反弹、新转债发行和套利机会三种机会。

**基本影响因素**

下半年经济增速将放缓、通胀压力不大，资金面将略紧于上半年，防风险、促转型仍是政策主基调。

债券市场：高等级债券将延续窄幅震荡态势，各信用等级利差可能将维持低位，收益率较高的债券仍将是主要配置品种。

股票市场：政策利好只能带来短期反弹，在降杠杆、去产能的背景下，下半年股市整体机会不大。与转债市场相关的低估值蓝筹板块下跌空间相对较小，但也缺乏上涨驱动因素，投资价值有限。

**转债供需与估值**

供给：预计平安转债下半年将发行，石化转债发行可能性较低。

需求：股市行情是决定因素，鉴于股市整体难有机会，转债需求也将偏弱。

估值：当前偏股型转债估值已达低位，大盘转债发行对转债估值冲击较小，下半年转债估值将低位徘徊。

**转债投资策略**

股市下半年仍将面临下跌风险，信用债配置价值仍然较高，从大类资产配置的角度，建议以防御为主，低配转债。

品种选择方面，建议配置安全边际较高的中行转债，底仓持有石化、国电转债，中长期投资者可逢低吸纳民生转债。

防范风险的同时，建议关注三类机会：超跌反弹。经济若失速下滑可能倒逼稳增长政策出台、资金面若阶段性紧张可能引起股债双杀，届时转债市场或存在超跌反弹的机会，但要求较高的交易能力。

新转债发行。估值低位时期，一级市场供给提供了低吸中小盘转债的机会。

套利机会。无风险套利机会来自工行转债，负转股溢价率的情况仍有可能出现；风险套利机会来自股市深跌时期，买转债卖空正股的组合有望获得风险套利收益，但对正股走势研判的要求较高。

**银行转债：投资时机未到，中长期持有角度可低吸民生和中行**

二季度在理财非标资产清理、银行去杠杆等因素影响下，银行指数下跌-9%，考虑付息后的工行、中行、民生转债涨跌分别为+1.4%、-1.2%、-1.8%。

A股银行相对价值下降，未来盈利预测蕴藏下调风险：二季度工行、中行、民生A-H价差显着扩大，A股相对价值下降；

根据较保守的盈利预测，当前中行股价对应2014PB仅0.7倍，工行、中行、民生股价对应2014年PE不到5倍，未来盈利预测蕴藏下调风险。

择时角度，银行转债投资时机未到：银行去杠杆、经济下滑可能引发不良反弹，银行盈利预测可能下调；需关注同业监管政策、利率市场化是否推进；银行股将继续承压，待风险因素释放后投资银行转债更为稳妥；中长期持有角度，民生转债在低位具有配置价值。

民生银行战略清晰、成长型较强，2013年PE估值5.5倍，接近股份制银行平均水平，估值有其合理性；民生转债弹性较高，转债价格波动较大；转股价有向下修正的空间；对于中长期配置资金，建议在105元以内逐步买入民生转债并长期持有。

中长期持有角度，建议底仓持有中行转债，认同盈利预测的投资者可加大仓位：中行转债到期收益2.9%，纯债溢价率5.5%，下跌空间较小，是转债市场低迷时期的防御性品种；

对认同盈利预测的投资者，当前中行股价对应2014年PB仅0.72倍，加上35%的分红比例和转债利息，中行转债持有两年的年化收益将达到7%属于保守测算，具有配置价值。

对于担心经济增速放缓、银行业绩下滑、盈利预测将有较大修正的投资者，考虑到机会成本，不宜重仓持有中行转债，但由于债性较强，下跌空间预计不大，中行转债具有底仓持有的价值。

**石化转债：经济下滑影响化工板块业绩，转债上涨动力不足**

一季度市场看好石化转债的理由是经济复苏时期业绩有望改善、正股低估值、公司存在促转股意愿，但二季度时此逻辑已被破坏，核心原因在于经济走向下滑趋势，化工业务远低于预期，从而使得盈利预测可能下调、估值不断下降，促转股意愿也没有了意义；

当前石化A股PB仅0.92倍，2013年PE 6.4倍，正股低估值在盈利下滑时期意义不大；石化转债转股溢价率24%，到期收益率2.8%，转债股性估值较高、上涨动力不足，但安全边际较强。

建议：可以作为防御性品种底仓持有，价值低于中行转债。

**国电转债：电价和环保政策变动压制估值，关注中报业绩**

一季度市场看好国电转债的理由是正股低估值、煤价难以上涨、公司存在促转股意愿，有望迎来估值修复行情。

然而，5月下旬以来，电价可能下调、环保要求提高等外部冲击导致国电电力大幅下跌，对应2013年PE降至6.7倍，PB估值1.2倍。国电转债也相应回落，当前价格110元，转股溢价率17%，到期收益率2%。

煤电联动政策将降低电价对煤价的敏感性，火电公司估值弹性将下降，未来机会来自于盈利超预期、超跌反弹或股息率提高，投资价值有所下降。

当前，国电电力估值短期见底，中报业绩可能因受益煤价下跌而同比增长130%-160%，可能迎来超跌反弹，但国电转债估值略高，建议底仓持有。

**南山转债：基本成为纯债，缺乏投资价值**

铝行业面临的产能过剩在未来两年难以改变，同时美元上涨压制基本金属价格的局面难以改变，铝价将持续低迷，南山铝业的业绩难以实质改善。

当前南山铝业股票价格4.66元，PB0.55倍，未来两年股价大幅回升可能性很小，南山转债下修转股价条款已成摆设，而转股溢价率高达51%，基本已经成为纯债。

当前，南山转债到期收益率达到4.4%，但与相同评级的信用债相比缺乏投资价值，转股希望也很小，不建议配置(完)