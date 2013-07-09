《交易视点》中国投资者下半年应以防御为主，低配转债--中信证券

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年可转债投资策略报告认为，股市下半年仍将面临下跌风险，信用债配置价值仍然较高，从大类资产配置的角度，建议以防御为主，低配转债。
品种选择方面，建议配置安全边际较高的中行转债，底仓持有石化、国电转债，中长期投资者可逢低吸纳民生转债。
此外，投资者在防范风险之时，建议关注超跌反弹、新转债发行和套利机会三种机会。
**基本影响因素**
下半年经济增速将放缓、通胀压力不大，资金面将略紧于上半年，防风险、促转型仍是政策主基调。
债券市场：高等级债券将延续窄幅震荡态势，各信用等级利差可能将维持低位，收益率较高的债券仍将是主要配置品种。
股票市场：政策利好只能带来短期反弹，在降杠杆、去产能的背景下，下半年股市整体机会不大。与转债市场相关的低估值蓝筹板块下跌空间相对较小，但也缺乏上涨驱动因素，投资价值有限。
**转债供需与估值**
供给：预计平安转债下半年将发行，石化转债发行可能性较低。
需求：股市行情是决定因素，鉴于股市整体难有机会，转债需求也将偏弱。
估值：当前偏股型转债估值已达低位，大盘转债发行对转债估值冲击较小，下半年转债估值将低位徘徊。
**转债投资策略**
股市下半年仍将面临下跌风险，信用债配置价值仍然较高，从大类资产配置的角度，建议以防御为主，低配转债。
品种选择方面，建议配置安全边际较高的中行转债，底仓持有石化、国电转债，中长期投资者可逢低吸纳民生转债。
防范风险的同时，建议关注三类机会：超跌反弹。经济若失速下滑可能倒逼稳增长政策出台、资金面若阶段性紧张可能引起股债双杀，届时转债市场或存在超跌反弹的机会，但要求较高的交易能力。
新转债发行。估值低位时期，一级市场供给提供了低吸中小盘转债的机会。
套利机会。无风险套利机会来自工行转债，负转股溢价率的情况仍有可能出现；风险套利机会来自股市深跌时期，买转债卖空正股的组合有望获得风险套利收益，但对正股走势研判的要求较高。
**银行转债：投资时机未到，中长期持有角度可低吸民生和中行**
二季度在理财非标资产清理、银行去杠杆等因素影响下，银行指数下跌-9%，考虑付息后的工行、中行、民生转债涨跌分别为+1.4%、-1.2%、-1.8%。
A股银行相对价值下降，未来盈利预测蕴藏下调风险：二季度工行、中行、民生A-H价差显着扩大，A股相对价值下降；
根据较保守的盈利预测，当前中行股价对应2014PB仅0.7倍，工行、中行、民生股价对应2014年PE不到5倍，未来盈利预测蕴藏下调风险。
择时角度，银行转债投资时机未到：银行去杠杆、经济下滑可能引发不良反弹，银行盈利预测可能下调；需关注同业监管政策、利率市场化是否推进；银行股将继续承压，待风险因素释放后投资银行转债更为稳妥；中长期持有角度，民生转债在低位具有配置价值。
民生银行战略清晰、成长型较强，2013年PE估值5.5倍，接近股份制银行平均水平，估值有其合理性；民生转债弹性较高，转债价格波动较大；转股价有向下修正的空间；对于中长期配置资金，建议在105元以内逐步买入民生转债并长期持有。
中长期持有角度，建议底仓持有中行转债，认同盈利预测的投资者可加大仓位：中行转债到期收益2.9%，纯债溢价率5.5%，下跌空间较小，是转债市场低迷时期的防御性品种；
对认同盈利预测的投资者，当前中行股价对应2014年PB仅0.72倍，加上35%的分红比例和转债利息，中行转债持有两年的年化收益将达到7%属于保守测算，具有配置价值。
对于担心经济增速放缓、银行业绩下滑、盈利预测将有较大修正的投资者，考虑到机会成本，不宜重仓持有中行转债，但由于债性较强，下跌空间预计不大，中行转债具有底仓持有的价值。
**石化转债：经济下滑影响化工板块业绩，转债上涨动力不足**
一季度市场看好石化转债的理由是经济复苏时期业绩有望改善、正股低估值、公司存在促转股意愿，但二季度时此逻辑已被破坏，核心原因在于经济走向下滑趋势，化工业务远低于预期，从而使得盈利预测可能下调、估值不断下降，促转股意愿也没有了意义；
当前石化A股PB仅0.92倍，2013年PE 6.4倍，正股低估值在盈利下滑时期意义不大；石化转债转股溢价率24%，到期收益率2.8%，转债股性估值较高、上涨动力不足，但安全边际较强。
建议：可以作为防御性品种底仓持有，价值低于中行转债。
**国电转债：电价和环保政策变动压制估值，关注中报业绩**
一季度市场看好国电转债的理由是正股低估值、煤价难以上涨、公司存在促转股意愿，有望迎来估值修复行情。
然而，5月下旬以来，电价可能下调、环保要求提高等外部冲击导致国电电力大幅下跌，对应2013年PE降至6.7倍，PB估值1.2倍。国电转债也相应回落，当前价格110元，转股溢价率17%，到期收益率2%。
煤电联动政策将降低电价对煤价的敏感性，火电公司估值弹性将下降，未来机会来自于盈利超预期、超跌反弹或股息率提高，投资价值有所下降。
当前，国电电力估值短期见底，中报业绩可能因受益煤价下跌而同比增长130%-160%，可能迎来超跌反弹，但国电转债估值略高，建议底仓持有。
**南山转债：基本成为纯债，缺乏投资价值**
铝行业面临的产能过剩在未来两年难以改变，同时美元上涨压制基本金属价格的局面难以改变，铝价将持续低迷，南山铝业的业绩难以实质改善。
当前南山铝业股票价格4.66元，PB0.55倍，未来两年股价大幅回升可能性很小，南山转债下修转股价条款已成摆设，而转股溢价率高达51%，基本已经成为纯债。
当前，南山转债到期收益率达到4.4%，但与相同评级的信用债相比缺乏投资价值，转股希望也很小，不建议配置(完)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。