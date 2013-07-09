《交易视点》下半年离岸人民币债市投资需等待配置时机--中信证券

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年离岸人民币债券投资策略报告认为，短期看，建议仍以防御为主，以抵御市场不确定性增加带来的冲击；中期看，关注高收益债跌出来的机会。
具体而言，利率产品以短久期政策性银行债为主；信用产品以电力、汽车、航空等为主，继续建议配置未评级央企债券。房地产债券方面，市场稳定后建议配置资质相对较佳的房企债券：如金地债、新世界中国债等。
**市场不确定性增加**
下半年，人民币有望维持稳中有升的格局，但升值空间有限，预计在0-1%的区间。
流动性将维持紧平衡。国内因素，央行实施中性偏紧的货币政策，国内关键时点的流动性仍有一定的压力；国际因素，资金料将从亚洲市场回流美国，对CNH市场也有负面影响。
利率风险是最大的不确定性因素。下半年，美国长端国债收益率总体上仍将延续上升走势，从而导致离岸人民币债券收益率中枢整体上移。
信用风险尚未暴露。上半年，商业银行的不良贷款率仅略微上升，光伏、钢铁、煤炭、新能源等行业景气度低，但经济增长疲弱并未对企业基本面产生系统性冲击。
政策大力支持离岸人民币市场建设。上半年，台湾、新加坡离岸人民币业务正式启动，中英两国签署双边本币互换协议，离岸人民币市场日益壮大。此外，CNHHIBOR定盘报价正式推出，货币市场定价基准锚定，有助于新产品开发和市场活跃度的提高。
下半年，由于市场不确定性增加，债券投资者风险偏好下降，下半年信用债供给量可能略低于上半年。我们预计，下半年离岸人民币债券总供给规模在600—800亿的区间。
**信用利差显着扩大**
离岸人民币国债收益率曲线平坦化。下半年，人民币升值空间不大，国债收益率曲线下行或显着陡峭化的概率都不大。
上半年，离岸人民币信用债涨幅有限。6月份，市场遭受美国拟缩减购债规模和国内流动性收紧的两面夹击，离岸人民币信用债回吐涨幅，导致上半年中信离岸人民币债券指数回报有限。
上半年，今年新发行的高收益债券收益率上升幅度最大。一是上述债券定价普遍过于激进，价格存在回调空间；二是市场下跌时，高收益债券受到“基准收益率上行+信用利差扩大”的双杀。
下半年，等待信用债配置机会。我们认为，债券价格不会重演2011年9月断崖式下跌的局面。具有可比性的是2012年9月美国QE3推出前的市场状况，当时高低等级债利差在350-450bp左右的水平。
目前，高低等级债券利差已经扩大至~300bp,资质较佳的高收益债券配置空间有望在三季度出现。
**市场展望和投资策略**
海外市场：考虑到美国就业市场好转和经济加速复苏，美联储在9月缩减购债规模的概率正在不断增加，由此可能带来海外债券市场的波动性增加和收益率中枢的整体上移。
中国经济：由于高层强调用好增量、盘活存量，货币政策中性趋紧，2013年中国经济低迷态势难有改观，通胀低位徘徊，全年GDP增速预计在7.5%、CPI同比增长2.5%。
下半年，短期内我们建议仍以防御为主，以抵御市场不确定性增加带来的冲击；中期看，关注高收益债跌出来的机会。如果高低等级债利差恢复至QE3实施前的水平，可以考虑逐步加大对资质较佳的高收益债配置力度。
建议：利率产品：以短久期政策性银行债为主；信用产品：行业选择以电力、汽车、航空等为主，继续建议配置未评级央企债券。
房地产债券方面，市场稳定后建议配置资质相对较佳的房企债券：如金地债、新世界中国债等。(完)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。