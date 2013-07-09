《交易视点》下半年离岸人民币债市投资需等待配置时机--中信证券

路透北京7月9日 - 中国中信证券最新发布的2013年下半年离岸人民币债券投资策略报告认为，短期看，建议仍以防御为主，以抵御市场不确定性增加带来的冲击；中期看，关注高收益债跌出来的机会。

具体而言，利率产品以短久期政策性银行债为主；信用产品以电力、汽车、航空等为主，继续建议配置未评级央企债券。房地产债券方面，市场稳定后建议配置资质相对较佳的房企债券：如金地债、新世界中国债等。

**市场不确定性增加**

下半年，人民币有望维持稳中有升的格局，但升值空间有限，预计在0-1%的区间。

流动性将维持紧平衡。国内因素，央行实施中性偏紧的货币政策，国内关键时点的流动性仍有一定的压力；国际因素，资金料将从亚洲市场回流美国，对CNH市场也有负面影响。

利率风险是最大的不确定性因素。下半年，美国长端国债收益率总体上仍将延续上升走势，从而导致离岸人民币债券收益率中枢整体上移。

信用风险尚未暴露。上半年，商业银行的不良贷款率仅略微上升，光伏、钢铁、煤炭、新能源等行业景气度低，但经济增长疲弱并未对企业基本面产生系统性冲击。

政策大力支持离岸人民币市场建设。上半年，台湾、新加坡离岸人民币业务正式启动，中英两国签署双边本币互换协议，离岸人民币市场日益壮大。此外，CNHHIBOR定盘报价正式推出，货币市场定价基准锚定，有助于新产品开发和市场活跃度的提高。

下半年，由于市场不确定性增加，债券投资者风险偏好下降，下半年信用债供给量可能略低于上半年。我们预计，下半年离岸人民币债券总供给规模在600—800亿的区间。

**信用利差显着扩大**

离岸人民币国债收益率曲线平坦化。下半年，人民币升值空间不大，国债收益率曲线下行或显着陡峭化的概率都不大。

上半年，离岸人民币信用债涨幅有限。6月份，市场遭受美国拟缩减购债规模和国内流动性收紧的两面夹击，离岸人民币信用债回吐涨幅，导致上半年中信离岸人民币债券指数回报有限。

上半年，今年新发行的高收益债券收益率上升幅度最大。一是上述债券定价普遍过于激进，价格存在回调空间；二是市场下跌时，高收益债券受到“基准收益率上行+信用利差扩大”的双杀。

下半年，等待信用债配置机会。我们认为，债券价格不会重演2011年9月断崖式下跌的局面。具有可比性的是2012年9月美国QE3推出前的市场状况，当时高低等级债利差在350-450bp左右的水平。

目前，高低等级债券利差已经扩大至~300bp,资质较佳的高收益债券配置空间有望在三季度出现。

**市场展望和投资策略**

海外市场：考虑到美国就业市场好转和经济加速复苏，美联储在9月缩减购债规模的概率正在不断增加，由此可能带来海外债券市场的波动性增加和收益率中枢的整体上移。

中国经济：由于高层强调用好增量、盘活存量，货币政策中性趋紧，2013年中国经济低迷态势难有改观，通胀低位徘徊，全年GDP增速预计在7.5%、CPI同比增长2.5%。

下半年，短期内我们建议仍以防御为主，以抵御市场不确定性增加带来的冲击；中期看，关注高收益债跌出来的机会。如果高低等级债利差恢复至QE3实施前的水平，可以考虑逐步加大对资质较佳的高收益债配置力度。

建议：利率产品：以短久期政策性银行债为主；信用产品：行业选择以电力、汽车、航空等为主，继续建议配置未评级央企债券。

房地产债券方面，市场稳定后建议配置资质相对较佳的房企债券：如金地债、新世界中国债等。(完)