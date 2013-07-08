中国个股：中国平安保险买下伦敦保险市场Lloyds of London地标建筑

路透伦敦7月8日 - 中国平安保险 已以2.60亿英镑(3.87亿美元)买下伦敦保险市场Lloyds of London 的地标建筑，这是预期中国企业在伦敦进行一系列地产交易的第一宗交易。

第一太平戴维斯(Savills) 周一在一份声明中称，由德国商业银行 旗下Commerz Real管理的一家德国基金，将该建筑出售给平安保险。

买方的身分并未正式公布，但数个知情消息人士均指出是平安保险。