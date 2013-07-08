中国个股：中国平安保险买下伦敦保险市场Lloyds of London地标建筑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透伦敦7月8日 - 中国平安保险 已以2.60亿英镑(3.87亿美元)买下伦敦保险市场Lloyds of London 的地标建筑，这是预期中国企业在伦敦进行一系列地产交易的第一宗交易。
第一太平戴维斯(Savills) 周一在一份声明中称，由德国商业银行 旗下Commerz Real管理的一家德国基金，将该建筑出售给平安保险。
买方的身分并未正式公布，但数个知情消息人士均指出是平安保险。
关于中国企业投资海外地产的法规限制松绑，料使寻求买进伦敦和巴黎及法兰克福等欧洲城市知名地产的资金大增。(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。