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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 16:42 BJT

香港数据：6月底止外汇基金境外资产减至25,133亿港元--金管局

路透香港7月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至6月底止，外汇基金境外资产为25,133亿港元，较上月底减少189亿港元。

其中，货币基础为12,376亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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