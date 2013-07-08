全球经济：OECD公布5月领先指数略升，称发达经济体获得动能

“数据显示OECD主要经济体的经济成长温和改善，但大型新兴经济体的动能则回稳或者降温，”OECD声明稿指出。

日本受惠于大规模货币刺激措施，在发达国家当中表现出众，指数从4月的101.1升至101.3。

美国指数持平于101.0，显示为稳定成长。美国联邦储备理事会(FED/美联储)已在考虑缩减刺激措施规模。

就算是处境艰难的欧元区，成长动能也开始增加，指数从100.1上升至100.3。OEC特别指出意大利趋势上的变化，摆脱了前几个月的衰退，指数从100.1升至100.3。

不过新兴经济体的趋势比较疲弱，中国从99.6降至99.5。(完)