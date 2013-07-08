全球经济：OECD公布5月领先指数略升，称发达经济体获得动能

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
“数据显示OECD主要经济体的经济成长温和改善，但大型新兴经济体的动能则回稳或者降温，”OECD声明稿指出。
日本受惠于大规模货币刺激措施，在发达国家当中表现出众，指数从4月的101.1升至101.3。
美国指数持平于101.0，显示为稳定成长。美国联邦储备理事会(FED/美联储)已在考虑缩减刺激措施规模。
就算是处境艰难的欧元区，成长动能也开始增加，指数从100.1上升至100.3。OEC特别指出意大利趋势上的变化，摆脱了前几个月的衰退，指数从100.1升至100.3。
不过新兴经济体的趋势比较疲弱，中国从99.6降至99.5。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 隋芬/沈以文; 审校 艾茂林)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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