路透基点：上海世贸商城寻求下调1.6944亿美元等值双层定期贷款的定价

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海世贸商城正在寻求下调其于2011年10月签订的1.6944亿美元等值双层定期贷款的定价水准。

这笔由中国工商银行上海分行牵头的融资案被分为了3,500万美元五年期贷款的A部分，和1.3444亿美元等值10年期贷款的B部分，其中B部分由一笔8,600万美元的贷款和一笔3.1亿元人民币的贷款组成。A部分贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点，B部分美元贷款的利率为600个基点，人民币贷款部分的利率为中国人民银行基准利率的100%。

中国工商银行正就将A部分贷款的利率从加码400个基点下调至270个基点一事，征求现有参与银行的准许。

国泰世华银行、彰化商业银行、台湾土地银行和合作金库商业银行为A部分贷款的参贷行。B部分贷款只有中国工商银行参与。

与此同时，如果计划中的定价修改方案不能成行，中国银行上海分行将安排一笔1.18亿美元、利率相同的五年期定期贷款，来为由工商银行牵头的贷款案进行再融资。

据消息人士，另有几家台湾银行正在试图加入此项由中国银行牵头的贷款案。

2011年的这项贷款案旨在为上海世贸商城2007年签订的1亿美元七年期贷款进行再融资，以及偿还股东的贷款。

根据公司官网，上海世贸商城坐落于上海新兴的“大虹桥开发区”，是一个集展示、交易、办公、资讯于一体的超级交易市场，为国内外商家及专业买主提供一流的、国际级的设施与服务。

官网显示，上海世贸商城是由著名爱国华侨陶欣伯、林绍良和台湾工商巨子共同投资近3亿美元、于1993年动工兴建、1999年正式落成的上海市重大工程项目。国内外著名大企业纷纷入驻上海世贸商城，如沃尔玛，英特尔，通力电梯，家乐福，C & A，阿里巴巴(上海)等。(完)