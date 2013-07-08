银行观点：中国经济硬着陆风险增加，意味着有色金属价格或面临暴跌--巴克莱

路透北京7月8日 - 巴克莱银行最新报告称，中国经济硬着陆风险增加，季度经济增速在今后三年的某个时刻短暂跌至3%的可能性加大，届时铜可能面临严重卖出压力，铜价可能跌至每吨2,553美元，较当前价格下跌逾六成。

报告并指出，届时铅价可能跌至每吨850美元，锌价则可能跌至每吨1,000美元，均约较当前价格下跌40-50%。相比而言，铝价可能跌得不会那么严重，可能下跌30%至1,234美元/吨。而原油价格亦可能下跌至70美元/桶，但黄金则可能受益。

“最近的流动性吃紧、商业信心疲弱以及增长乏力，都增加了中国经济硬着陆的风险。虽然还不是基本情形，但中国的经济学家认为，在今后3年的某段时间季度增长很可能短期降至3%。”报告指出。

报告并认为，作为大宗商品的主要消费国和进口国，中国经济放缓或者硬着陆的可能性备受关注，而实际上中国金属需求放缓已经显露迹象。

巴克莱中国经济学家认为，中国在2013年和2014年国内生产总值(GDP）增速料为7.4%。不过报告提醒投资者要格外关注中国的公司盈利状况、制造业的金融状况、债务纠纷、房地产销售和价格，以及资本流出等状况，这些都将增加实体经济的金融压力。（完）