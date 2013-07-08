重温稿-《中国新债预测》国开行SHIBOR浮息债利差或多略低于二级，中长期品种存分歧

* 招标品种：国开行2013年第32-35期浮息债(三个月shibor基准）

* 期限及金额：1/3/5/7年，总额不超200亿元人民币

* 招标时间：周二(9日)--1/3年 9:30-10:30；5/7年 9:30-11:10

* 受访人数：7位 (银行、券商）

* 预测区间：-75bp至-40bp、-15bp至5bp、3bp-20bp、11bp-30bp

* 预测均值：-63bp、-4bp、9bp、21bp

路透北京7月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行第32-35期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4")。路透调查显示，基准利率现在水平偏高，致当前二级市场可参考收益水平较好，或吸引一些投资者；然基准利率后期均衡水平的不确定性，致机构对是次中长期品种预期存分歧。综合预计，明日新债结果或多略低于二级市场水平，预测均值分别为-63基点（bp）、-4bp、9bp和21bp。

第一创业债券分析师胡杰称，下半年货币政策取向或以“紧平衡”为主，资金利率难以回落至先前低位，当前Shibor基准浮息债具有抵御市场风险、利息收入高等诸多配置优势。由于当前市场对加息、降息均没有太多预期，建议投资者定价可参照同期限固息债进行。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-61.98bp、-1.10bp、11.13bp及19.98bp(基点)；银行间国开行固息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.9211%、3.9374%、4.0331%和4.0994%。

该期新债发行利率基准为5.0242%。据此计算，当前1/3/5/7年品种，shibor基准浮息债收益水平较固息债分别高48.33bp、107.58bp、110.24bp和112.46%。

深圳一券商分析师看好三年期品种的价值，认为其后期获利空间更大。

然北京国有银行交易员则表示，4%左右是其预计的基准利率均衡水平，以此为基准计算，新债可参考二级市场利差收益，相较同期固息债或有一定价值；然也不能排除三个月期shibor进一步走低的可能性，从这个角度来讲，他们希望五年和七年期品种有更高的利率保护。

国开行4月2日第二次发行了SHIBOR基准14-17期浮息债，一、三、五、七年期的中标利差分别为-65基点(bp)、-19bp、1bp和19bp，之后5月7日、6月4日进行了两次增发。

国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种，并都进行过增发。

该次增发债具体条款如下:

第32期 第33期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 7月9日9:30-10:30 7月9日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月23日 7月23日

分销期 7月10日-7月23日 7月10日-7月23日

上市日 7月25日 7月29日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

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第34期 第35期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 7月9日9:30-11:10 7月9日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月23日 7月23日

分销期 7月10日-7月23日 7月10日-7月23日

上市日 7月29日 7月29日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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