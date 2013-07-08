马来西亚期市：棕榈油期货收低，库存数据受关注

路透吉隆坡7月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一小跌，追随股票市场疲态，不过有关该国库存将下降的预期令跌幅有限。

亚洲股市周一挫跌，因为上周五强劲的美国非农业就业报告，巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来几个月内开始削减刺激措施的预期。同时中国政府打算削减信贷供应，藉以整顿产能过剩的行业，也让地区人气受挫。

“有负面的外部因素，比如中国这个大买家，该国股票市场今天大幅下跌，其经济下行趋势加大。”一家外资大宗商品经纪机构的交易员说。“不过，我们的本地人气是另一番景象，月末库存显示供需面依旧正面。”

一份路透调查显示，中国经济成长有可能跌向23年低位，暗示棕榈油未来可能面临需求减少的艰难局势。

不过投资者们寄望于为满足斋月需求的强劲出口，将让马来西亚棕榈油库存跌至一年低位并提振价格。

马来西亚棕榈油局(MPOB)将在周三发布6月库存和生产数据。

指标9月棕榈油合约 下跌0.4%，收报每吨2,375马币(林吉特)。

成交量为28,252口，低于均值35,000口。盘中价格区间在2,365-2,395马币。

路透市场分析师王涛说，技术分析显示，马来西亚棕榈油期货料重返7月5日低位2,345林吉特，因其或许已经完成从7月2日低点2,324林吉特的一波反弹。

市场人士将等待周三发布的7月1-10日出口数据。(完)

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