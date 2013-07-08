香港个股：首长科技获海航集团入股，并成为主要股东

路透香港7月8日 - 根据香港联交所的资料显示，主要从事开发及提供系统整合解决方案的首长科技 获得海航集团有限公司子公司入股，并成为公司的主要股东。

资料显示，海航集团全资子公司海航集团国际总部（香港）有限公司于上周四(4日)在场外以平均每股0.8港元，购入首长科技约3.17亿股股份，涉资逾2.5亿港元，持股比例约11.76%。

上述股份相信转让自首长科技董事周哲，因联交所资料显示，同日周哲在场外以平均0.8港元减持约3.17亿股股份，持股比例由12.56%降至0.8%。

首长科技在联交所的一份声明中称，上周接获该主要股东通知已购入公司约11.76%的股份后，今天再接获该主要股东购入额外股份的通知，现持有首长科技约25.67%的股份。但公告未指明该主要股东为海航国际。

首长科技的股份于今天下午起停牌，早盘收升11.36%，报0.49港元。其股份将于明天复牌。

成立于2000年的海航集团，到2012年的总资产超过3,000亿元人民币，年收入1,260亿元，总雇员约12万，并一直在投资多元化、经营管理机制，以及资本运作等方面进行了大胆的尝试。如今集团旗下不仅拥有海南航空 、六星级酒店唐拉雅秀，还向现代物流和金融服务积极延伸。集团目前确定的五大核心业务包括航空、物流、旅游、实业和金融服务。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)