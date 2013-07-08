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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 19:13 BJT

东南亚股市：印尼、菲律宾和泰国股市大跌，美国就业数据刺激卖盘

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    414.79    -10.60     -2.49     -2.20    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3155.47    -14.26     -0.45     -0.37   3167.08
 马来西亚                           1762.87     -9.40     -0.53     +4.38   1688.95
 泰国                               1404.64    -36.69     -2.55     +0.91   1391.93
 印尼                               4433.63   -169.18     -3.68     +2.71   4316.69
 菲律宾                             6318.91   -181.57     -2.79     +8.71   5812.73
 越南                                482.77     -2.89     -0.60    +16.69    413.73
 (完)
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