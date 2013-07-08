东南亚股市：印尼、菲律宾和泰国股市大跌，美国就业数据刺激卖盘

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 414.79 -10.60 -2.49 -2.20 424.10 数 新加坡 3155.47 -14.26 -0.45 -0.37 3167.08 马来西亚 1762.87 -9.40 -0.53 +4.38 1688.95 泰国 1404.64 -36.69 -2.55 +0.91 1391.93 印尼 4433.63 -169.18 -3.68 +2.71 4316.69 菲律宾 6318.91 -181.57 -2.79 +8.71 5812.73 越南 482.77 -2.89 -0.60 +16.69 413.73 (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。