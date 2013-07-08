版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 19:05 BJT

香港个股：龙源电力上半年完成发电量同比增长16%，受风电增长带动

路透香港7月8日 - 亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司 周一称，今年上半年完成发电量同比增长16%，主要受风电带动，火电则录得下降。

龙源电力在联交所一份声明中称，上半年累计完成发电量1,668万兆瓦时，去年同期则为1,433万兆瓦时。其中风电增长约31%，火电减少约6%，其他可再生能源增长约11%。

单是6月的发电量同比升14%，至约251万兆瓦时。

该股今天收升3.17%，报7.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐