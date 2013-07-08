香港个股：龙源电力上半年完成发电量同比增长16%，受风电增长带动

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月8日 - 亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司 周一称，今年上半年完成发电量同比增长16%，主要受风电带动，火电则录得下降。
龙源电力在联交所一份声明中称，上半年累计完成发电量1,668万兆瓦时，去年同期则为1,433万兆瓦时。其中风电增长约31%，火电减少约6%，其他可再生能源增长约11%。
单是6月的发电量同比升14%，至约251万兆瓦时。
该股今天收升3.17%，报7.82港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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