国际油市：燃料油现货价差持稳，月底或面临更大下行压力

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透新加坡7月8日 - 亚洲指标级船用燃料油现货价差周一在清淡交投中持稳，交易员仍预期价格将承受进一步下档压力，因在需求疲弱的情况下预计供给过剩。
380-CST燃料油现货价差报贴水0.79美元，较上日的0.76美元几无变化。
“感觉市场供给过度，不过仍未看到其完全反映到价差之中。”一位驻新加坡交易商说。
“接近月底时下档压力可能开始加大。”
BP从Mercuria买入2万吨7月25-29日装载的180-cst燃料油，价格为每吨607美元。
Mercuria从BP购入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨597美元，计划7月23-27日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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