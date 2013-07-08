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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 19:32 BJT

国际油市：燃料油现货价差持稳，月底或面临更大下行压力

路透新加坡7月8日 - 亚洲指标级船用燃料油现货价差周一在清淡交投中持稳，交易员仍预期价格将承受进一步下档压力，因在需求疲弱的情况下预计供给过剩。

380-CST燃料油现货价差报贴水0.79美元，较上日的0.76美元几无变化。

“感觉市场供给过度，不过仍未看到其完全反映到价差之中。”一位驻新加坡交易商说。

“接近月底时下档压力可能开始加大。”

BP从Mercuria买入2万吨7月25-29日装载的180-cst燃料油，价格为每吨607美元。

Mercuria从BP购入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨597美元，计划7月23-27日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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