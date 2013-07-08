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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 19:42 BJT

国际油市：沙特6月原油产量稳定在每天960万桶--消息

路透迪拜7月8日 - 一位业界消息人士周一表示，沙特6月原油产量保持稳定，为每日960万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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