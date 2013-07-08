国际油市：沙特6月原油产量稳定在每天960万桶--消息

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透迪拜7月8日 - 一位业界消息人士周一表示，沙特6月原油产量保持稳定，为每日960万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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