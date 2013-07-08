重温稿-中国经济：当前经济运行存在一些多难问题，必须加强分析研判--副总理

路透北京7月8日 - 中国国务院副总理张高丽表示，当前国内经济运行中存在一些两难、多难的问题，经济工作任务非常繁重艰巨。必须高度关注走势，加强分析研判，变压力为动力，要按照稳中求进的总基调，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策的稳定性、连续性、协调性。

新华社周一报导引述张高丽在四川调研时指出，当前，中国正处于矛盾凸显期、改革攻坚期、发展转型期，面临的外部环境仍然复杂多变严峻。针对经济运行中突出的矛盾和问题，及时果断采取措施，在稳中求进、稳中有为、稳中化解各种矛盾，努力使经济向着好的方向发展。

张高丽强调，“把稳增长、控通胀、防风险和调结构、促改革、惠民生结合起来，提高质量效益，努力增强经济发展的动力。”

报导并引述张高丽称，要扩大内需、增加就业、公平竞争，千方百计筹集资金，支持中小企业、出口企业、科技型和小微企业的发展。要科学规划、分类指导、合理布局，大力支持中西部开发开放。