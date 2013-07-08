国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，因印度柴油供给预计增加

路透新加坡7月8日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，交易消息人士称印度出现一笔少有的柴油标售，暗示未来几个月将有更多来自该国的现货供给。

路透数据显示，8月柴油裂解价差下跌0.11美元，较迪拜原油每桶升水18.35美元。

印度Essar Oil标售最多21万吨的柴油，时间为8月到10月间。交易员预计未来几个月，该炼厂的供给将增多，因印度国内需求在季风季节缩减。

新加坡方面，Reliance向BP售出含硫量10 ppm的柴油船货。其很少在交易时段进行这样的交易。

交易员表示，Reliance通常透过私下谈判向客户出售产品，很少参与油价机构普氏的交易时段。普氏的亚洲交易时段在0800-0830GMT。

目前尚无法了解BP愿意为含硫量10 ppm的柴油船货支付较高升水的原因，通常来自澳洲的需求会提振升水。

一位驻北亚的交易员表示，由于韩国出口量下降，近来北亚地区含硫量为10 ppm的柴油现货供给较少。

交易商称由于炼厂维护，日本和韩国炼厂的柴油出口量减少。

S-Oil Corp在7月关闭一处原油蒸馏装置，时间为20天左右。SK Energy将从7月17日开始，在长达58天的时间内关闭一处渣油流化催化裂解装置。

PetroSA寻求一艘船货，包括22,000吨含硫量为500 ppm的柴油和8,000吨含硫量为50 ppm的柴油，交付期为8月1-3日。该招标将在7月8日关闭。(完)

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