路透专访：允许发行市政债是地方债务融资体制改革可行的路径-马骏

* 银行收紧平台贷款，地方政府转向高风险融资

* 允许发行市政债，可从制度上解决地方政府融资问题

* 市场化的市政债市场，有助降低银行系统性风险

* 允许违约，打破对政府兜底的憧憬

路透香港7月9日 - 中国资金市场6月份罕见的大幅波动，把如何解决地方债风险的问题再度推到风口浪尖。德意志银行大中华区首席经济学家马骏在接受路透专访时提出，建立一个以市政债市场为基础的，有自我约束机制的地方债务融资体制或为可行路径。

他指出，2009年以来地方平台债务大幅上升到GDP的20%左右，一些地方已经出现偿债风险；随着监管层收紧银行对平台贷款，2012年开始，地方平台开始转向以信托贷款等方式融资，地方债务风险开始又以新的形式体现出来。因此，尽快从制度上解决地方政府融资问题，是降低系统性和宏观风险的关键。

欲浏览中国36个地方政府本级债务审计结果图表，请点选 link.reuters.com/qyb88t

“在目前基本不允许地方独立发债的体制下，地方政府被迫不断采用变相的、不规范、不透明、没有自我约束机制的方式融资，这会不断导致恶性循环。”他说。

这一恶性循环首先表现在经济增长相对比较低迷的条件下，为了保增长，政府会对各种融资渠道减少管制，因此大量不规范和不透明的地方政府和平台的融资活动冒出；第二阶段，不规范的融资活动导致经济过热和部分地方政府偿债风险，并使金融体系面临系统性违约风险；第三阶段，监管层面突然收紧政策，叫停各类不规范融资活动，随后导致基础设施投资和经济活动的大幅减速。

“如果现行体制不变，上述三步曲将周而复始，不断重复。”他指出，如果监管收得比较及时，经济的波动会出现小周期；如果监管收得过慢，则可能会导致经济的大起大落，使整个银行和金融体系（包括信托公司）面临大量不良资产，甚至使金融市场出现崩盘。

马骏的分析结果已经在6月的货币市场表现中得到了初步验证。当月外汇占款流入减少、缴税、清缴存款准备金等多项资金使用因素叠加，央行却未如过往一样投放流动性，这导致货币市场利率大幅波动，多家机构出现同业资金违约。

回头检视这次波动，马骏认为，资金有逐利的本性，如果要从源头解决问题，必须通过允许若干违约事件、建立用脚投票机制、立法、加强地方人大监督、建立预警体系等手段，以硬化地方政府预算约束。

**市政债发行机制的好处**

因此，如何解决目前地方政府的债务问题，已经成为全社会关注的热点。马骏也分析称，允许地方政府发行市政债可以带来许多好处，包括增加透明度、加强自我约束、投资者较分散以及有效降低道德风险等有益之处。

“透明度可以让隐形负债转化为公开的政府直接负债，因而容易在早期识别和化解决风险，避免风险扩大和从地方向全国转移。”他指出。

他认为，自我约束则体现在对风险较大的地方政府，债券市场会以较高的乃至惩罚性的利率抑制其融资的能力，甚至完全切断其融资的渠道。

而有了一个市场化的市政债市场，则有利于分散投资者，不会象现在一样，过度集中于银行体系，因此降低了系统性风险。

“此外，有了债券市场通过定价以及若干有透明度的法规（如财政部和地方债券法中规定的发债条件和上限）对地方政府融资的约束，可以避免地方过度融资和地方投资的大起大落。”他称。

**路径建设**

马骏建议的市政债发行机制改革路径包括规定债务上限，以及允许地方政府在税收上有一定自主权等。

“要允许违约，以打破政府软约束。”他认为，通过立法，明确宣示中央政府对市政债的偿还不承担责任。可以让没有系统性风险的中小规模的市政债违约事件发生，以建立中央承诺不担保的可信度，从而打消债券市场对“隐形担保”的预期，使得地方债市场的定价（利率）能准确地反映这些地方的债务风险。

在市场对6月份货币市场波动的众多回顾总结中，几乎都提到了一个原因：没有信用违约，导致资金忽视信用风险而大胆追逐高收益，引发货币市场的诸多问题。

马骏提到，在其他一些国家的历史上，都曾经历过从软预算约束到硬约束的转变。如美国，在建国以后联邦政府曾经多次接手州政府的债务，但是在十九世纪四十年代大批州政府再次陷入债务偿付危机的时候，联邦政府选择了不予救助。

“此举使得那些财政困难的州政府不得不勒紧腰带，但是最终都逐步摆脱困境并重新得到市场的认可。”他称，“更重要的是，从此之后直到今日，联邦政府再也没有需要出手为任何一个州的债务违约而买单，地方政府债务也没有再成为美国经济的主要系统性风险的来源。”

他并建议，在允许地方直接发债的同时，也应该赋予地方若干税收立法权，并建立比较稳定的一般性转移支付公式。