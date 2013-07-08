国际油市：石脑油价格连涨五天，但裂解价差触及五日低点

路透新加坡7月8日 - 亚洲石脑油价格周一连续第五个交易日上涨，接近三个月高位每吨892.50美元，但石脑油裂解价差触及五个交易日低位每吨90.30美元，因市场预期供给将增加。

路透数据显示，交易商预计亚洲下月将获得来自欧洲、地中海和美国的约110万吨石脑油，将是今年4月以来的最高值。

“某种程度上，这是一个奇怪的市场。尽管来自西方和印度的供给增加，但亚洲市场看似仍然坚挺，”一位交易员表示，他认为汽油市场可能是维持亚洲石脑油需求的一个关键原因。

亚洲汽油裂解价差位于五日低位每桶10.84美元，但交易商表示，主要原因是欧洲和美国市场疲弱。

“亚洲汽油市场正处于深度逆价差，”一位驻新加坡的交易员表示，强调了一种反映强劲即期需求的市场结构。

韩国S-Oil上周在现货市场售出至少三艘中程石脑油船货，8月交付，数量要高于通常的每月一艘船货。

买家据说是日本贸易商伊藤忠商事、三菱和三井。交易员预计离岸价格(FOB)每吨较日本报价高出11到12美元。

印度Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)向中国石油天然气股份有限公司出售11,000吨石脑油，船期为7月21-25日，离岸价格(FOB)每吨较中东报价高出约30美元。

越南Saigon Petro买入10,000吨95号汽油，交付时间为8月底，成本加运费(C&F)每桶较新加坡报价升水约3.4美元。(完)

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