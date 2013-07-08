美国数据：5月消费者信贷增加196亿美元，升幅为一年来最多

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透华盛顿7月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，5月美国消费者信贷升幅为一年来最多，此为低借贷成本正提振经济成长的迹象，尽管利率在5月以来上升。
美联储称，美国5月消费者信贷增加196亿美元，至2.8万亿美元。接受路透调查的分析师预估为增加125亿美元。
5月整体消费者信贷升幅为2012年5月来最多。
尽管许多种类贷款利率在5月上升，但非循环信贷在5月增加130亿美元，许多分析师原先预期这读数强劲，是因为其他报告显示5月汽车销售强劲。
5月循环信贷增加66亿美元，不过，借贷成本在5月开始持续上升。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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