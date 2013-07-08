美国热股：Sprint股东通过软银收购提案，股价下跌

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透7月8日 - 在日本软银 收购控制股权一案中，多数Sprint Nextel 股东选择取得现金。Sprint股东投票赞成这项216亿美元的收购案，在7月10日完成交易后，软银将持有Sprint的78%股权。
此外，标准普尔将软银的债信评级下调两个级距至“垃圾”等级，称其收购Sprint以及Sprint收购Clearwire 提案带来财务风险。
在此同时，Clearwire股东料在周一投票通过大股东Sprint提出以每股5美元收购小股东股权的提案。
Sprint股价周一下跌1.12%，报7.08美元。Clearwire跌0.2%，报4.99美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。