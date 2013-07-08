美国热股：Sprint股东通过软银收购提案，股价下跌

路透7月8日 - 在日本软银 收购控制股权一案中，多数Sprint Nextel 股东选择取得现金。Sprint股东投票赞成这项216亿美元的收购案，在7月10日完成交易后，软银将持有Sprint的78%股权。

此外，标准普尔将软银的债信评级下调两个级距至“垃圾”等级，称其收购Sprint以及Sprint收购Clearwire 提案带来财务风险。

在此同时，Clearwire股东料在周一投票通过大股东Sprint提出以每股5美元收购小股东股权的提案。

Sprint股价周一下跌1.12%，报7.08美元。Clearwire跌0.2%，报4.99美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)