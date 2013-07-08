《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.67 +1.50 +2.72 1039381 搜狐 66.40 +2.27 +3.54 1652465 网易 64.47 -0.05 -0.08 470356 百度 90.50 -1.02 -1.11 2810498 亚信科技 11.62 +0.00 +0.00 77178 台湾 台湾积体电路 17.60 -0.61 -3.35 2115721 联电 2.26 -0.03 -4.24 569771 日月光 4.00 -0.12 -2.91 84914 硅品精密 6.14 -0.09 -1.44 1014265 和信超媒体 0.94 +0.01 +1.08 15091 友达 3.35 -0.15 -4.29 135524 中华电信 32.80 -0.01 -0.03 48118 台湾国际航电 34.96 -0.38 -1.08 723077 香港 中国移动 51.22 -0.03 -0.06 93998 中国联通 13.30 -0.05 -0.37 137650 中国电信 47.87 -0.13 -0.27 37802 中芯国际 4.01 +0.13 +3.35 51377 电讯盈科 4.65 +0.04 +0.87 12747 (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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