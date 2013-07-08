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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月8日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                56.67       +1.50       +2.72     1039381
 搜狐                                66.40       +2.27       +3.54     1652465
 网易                                64.47       -0.05       -0.08      470356
 百度                                90.50       -1.02       -1.11     2810498
 亚信科技                            11.62       +0.00       +0.00       77178
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.60       -0.61       -3.35     2115721
 联电                                 2.26       -0.03       -4.24      569771
 日月光                               4.00       -0.12       -2.91       84914
 硅品精密                             6.14       -0.09       -1.44     1014265
 和信超媒体                           0.94       +0.01       +1.08       15091
 友达                                 3.35       -0.15       -4.29      135524
 中华电信                            32.80       -0.01       -0.03       48118
 台湾国际航电                        34.96       -0.38       -1.08      723077
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            51.22       -0.03       -0.06       93998
 中国联通                            13.30       -0.05       -0.37      137650
 中国电信                            47.87       -0.13       -0.27       37802
 中芯国际                             4.01       +0.13       +3.35       51377
 电讯盈科                             4.65       +0.04       +0.87       12747
    
(完)
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