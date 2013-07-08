日韩经济指标预测--7月9日-7月16日****

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月8日当周 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -5.9% 进口物价(较上年同期) -- -9.6% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 6月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.2% +0.6% 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 正45.7 -- 日本央行利率决议 -- -- -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超9,659 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,797 2350 日本机械订单(较前月) 5月 +1.3% -8.8% (较上年同期) +2.5% -1.1% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行利率决定 7月 -- 2.50% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- +2.0% 日本产能利用指数(较前月) -- +1.6% 7月15日当周 7月15日(一) 暂无重要经济数据。 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- -2.6% (较上月) -- -0.4% (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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