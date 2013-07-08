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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--7月9日-7月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     7月8日当周    
 7月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                         6月              --          -5.9%
              进口物价(较上年同期)                                          --          -9.6%
 2300     韩国失业率                                       6月              --           3.2%
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         6月            持平          +0.1%
                       (较上年同期)                                      +1.2%          +0.6%
 7月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                          5月              --          +7.6%
 0500     日本消费者信心指数                               6月              --         正45.7
  --      日本央行利率决议                                  --              --             --
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --      卖超9,659
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      买超4,797
 2350     日本机械订单(较前月)                             5月           +1.3%          -8.8%
                    (较上年同期)                                         +2.5%          -1.1%
 7月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
  --      韩国央行利率决定                                 7月              --          2.50%
 7月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0430     日本工业生产(较前月)                       5月修正值              --          +2.0%
          日本产能利用指数(较前月)                                          --          +1.6%
 
    7月15日当周    
    
  7月15日(一)
  暂无重要经济数据。
        
 7月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              6月              --          -2.6%
                              (较上月)                                      --          -0.4%
    
     (完)
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