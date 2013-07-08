澳新经济指标预测--7月9日-7月16日****

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月8日当周 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 负4.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负1 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 7月 -- +4.7% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- +0.3% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 6月 减少0.25 增加0.11 澳洲全职就业人口变化(万人) -- 减少0.53 澳洲就业参与率 65.2% 65.2% 澳洲失业率 5.6% 5.5% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 +2.5% +0.8% 澳洲投资性房屋融资(较前月) -- +1.1% 0300 新西兰公债外资持有比例 6月 -- 66.4% 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第二季 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.9% 7月16日(二) 暂无重要数据公布。 (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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