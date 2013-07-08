全球外汇市场7月9日主要消息

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
7月9日(二)
-- 英国保险公司协会(ABI)举行两年一届的会议。英国央行副总裁暨审慎监管局执行长贝利将发表讲话。
0715 - 瑞士5月零售销售
0830 - 英国5月工业生产及制造业产出
0830 - 英国5月贸易收支
1130 - 美国6月NFIB小型企业信心指数
1145 - 美国7月6日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国7月6日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国6月就业指数
1500 - 大西洋理事会(Atlantic Council)在路透总部举办高阶大西洋两岸金融倡议活动，欧洲央行执委亚斯穆森将出席并讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。