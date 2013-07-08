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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 06:31 BJT

全球外汇市场7月9日主要消息

7月9日(二)

-- 英国保险公司协会(ABI)举行两年一届的会议。英国央行副总裁暨审慎监管局执行长贝利将发表讲话。

0715 - 瑞士5月零售销售

0830 - 英国5月工业生产及制造业产出

0830 - 英国5月贸易收支

1130 - 美国6月NFIB小型企业信心指数

1145 - 美国7月6日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国7月6日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国6月就业指数

1500 - 大西洋理事会(Atlantic Council)在路透总部举办高阶大西洋两岸金融倡议活动，欧洲央行执委亚斯穆森将出席并讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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