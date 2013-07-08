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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 06:41 BJT

更新版-纽约汇市：美元小跌，但可能重拾升势

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 欧元/美元                           1.2869      1.2830       +0.30       -2.46      1.3194
 美元/日圆                           100.95      101.18       -0.23      +16.38       86.74
 欧元/日圆                           129.94      129.78       +0.12      +13.53      114.45
 美元/瑞郎                           0.9635      0.9634       +0.01       +5.24      0.9155
 英镑/美元                           1.4950      1.4887       +0.42       -8.01      1.6251
 美元/加元                           1.0555      1.0577       -0.21       +6.39      0.9921
 澳元/美元                           0.9133      0.9062       +0.78      -12.12      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2400      1.2366       +0.27       +2.69      1.2075
 欧元/英镑                           0.8608      0.8615       -0.08       +6.09      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7798      0.7705       +1.21       -5.86      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1393      6.2464       -1.71      +10.36      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.9006      8.0177       -1.46       +7.63      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.7739      6.7910       -0.25       +4.24      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7208      8.7287       -0.09       +1.67      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
    
      
              
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 (编译 利棣儿；审校 母红)
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