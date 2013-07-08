更新版-纽约汇市：美元小跌，但可能重拾升势

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2869 1.2830 +0.30 -2.46 1.3194 美元/日圆 100.95 101.18 -0.23 +16.38 86.74 欧元/日圆 129.94 129.78 +0.12 +13.53 114.45 美元/瑞郎 0.9635 0.9634 +0.01 +5.24 0.9155 英镑/美元 1.4950 1.4887 +0.42 -8.01 1.6251 美元/加元 1.0555 1.0577 -0.21 +6.39 0.9921 澳元/美元 0.9133 0.9062 +0.78 -12.12 1.0393 欧元/瑞郎 1.2400 1.2366 +0.27 +2.69 1.2075 欧元/英镑 0.8608 0.8615 -0.08 +6.09 0.8114 新西兰元/美元 0.7798 0.7705 +1.21 -5.86 0.8283 美元/挪威克朗 6.1393 6.2464 -1.71 +10.36 5.5630 欧元/挪威克朗 7.9006 8.0177 -1.46 +7.63 7.3403 美元/瑞典克朗 6.7739 6.7910 -0.25 +4.24 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7208 8.7287 -0.09 +1.67 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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