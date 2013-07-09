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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 08:26 BJT

《欧元区金融焦点》欧元区决定向希腊提供数十亿欧元援助资金

根据协议，欧元区国家10月会再支付5亿欧元援金。

欧元体系的中央银行将在7月和10月分别贡献15亿欧元、5亿欧元，IMF将在8月拨付18亿欧元。

IMF对希腊问题已越来越感到难以接受，让IMF继续加入金援料将是今年欧元区面临的最棘手问题之一。

“如果欧元区不需要IMF...那么这将是今天最好的消息，”拉加德在会后对记者说。(完) (编译 郑茵/梁睿雪/李婷仪 审校 李爽)

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