《欧洲央行焦点》总裁德拉吉称，须观察市场对前瞻性指导政策的反应

* 德拉吉重申欧洲央行预期利率将维持在纪录低点

* 称将必须观察市场对于前瞻性指导政策的反应

* 退出宽松政策之路仍“遥远”

路透布鲁塞尔7月8日 - 欧洲央行总裁德拉吉重申该行将维持利率于纪录低点的誓言，但称上周欧洲央行前所未见的举措是否足够仍有待观察。

欧洲央行上周祭出的措施，是针对货币政策的预期走向提出前瞻性指导，而此一举措主要是由美国联邦储备理事会(FED/美联储)上月提出开始放慢刺激脚步后的市场波动所牵动。

欧洲央行上周四除了扬弃从不对未来利率预做承诺的传统政策，还称将维持利率于当前水准或纪录低点一段时间，这也是该行首度试探性使用其所谓的“前瞻性指导”政策。

“我们必须观察市场的反应，以及市场对于本声明的回应，”德拉吉周一在欧洲议会被问及是否其举措已经足够时表示。他的回应暗示若这项策略未能让市场信服时，对于未来是否祭出更多举措持开放的态度。

欧洲央行做出该项声明是为了回应市场动荡；此前欧元区二线国家主权公债收益率(殖利率)，主要受到美联储主席贝南克6月19日称联储可能在今年稍晚开始放慢买债脚步的影响。