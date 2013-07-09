《欧洲央行焦点》总裁德拉吉称，须观察市场对前瞻性指导政策的反应

两名欧洲央行资深管委周六表示，该行决定打破传统提供“前瞻性指导”，此举仍符合其使命，淡化德拉吉周四宣布此政策时的政策转变程度。

其中的风险在于，当美联储真的开始减少政策刺激时，欧洲央行光靠言语将不足以保护欧元区免受影响，市场利率将会升高--在这种情势下，欧元区将更加难以摆脱危机。

那么欧洲央行将不得不以行动来支持言辞，其手中的政策选项将让该行许多人感到不快--欧洲央行是一家全力对抗通胀的保守机构。

周一稍早，德拉吉被问到一个有关国际清算银行(BIS)看法的问题。BIS上月曾表示，央行维持宽松政策的时间越长，退出就越困难。

“BIS针对利率在过低水平维持过长时间所作的风险评估，很难提出反对意见，”德拉吉表示。

但他补充说，“就物价稳定及全球大多数地区的经济情势而言，目前不宜上调利率。”(完)