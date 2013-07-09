《欧洲央行焦点》总裁德拉吉称，须观察市场对前瞻性指导政策的反应

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
两名欧洲央行资深管委周六表示，该行决定打破传统提供“前瞻性指导”，此举仍符合其使命，淡化德拉吉周四宣布此政策时的政策转变程度。
其中的风险在于，当美联储真的开始减少政策刺激时，欧洲央行光靠言语将不足以保护欧元区免受影响，市场利率将会升高--在这种情势下，欧元区将更加难以摆脱危机。
那么欧洲央行将不得不以行动来支持言辞，其手中的政策选项将让该行许多人感到不快--欧洲央行是一家全力对抗通胀的保守机构。
周一稍早，德拉吉被问到一个有关国际清算银行(BIS)看法的问题。BIS上月曾表示，央行维持宽松政策的时间越长，退出就越困难。
“BIS针对利率在过低水平维持过长时间所作的风险评估，很难提出反对意见，”德拉吉表示。
但他补充说，“就物价稳定及全球大多数地区的经济情势而言，目前不宜上调利率。”(完)
(编译/审校 张明钧/梁睿雪/郑茵/李婷仪)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。