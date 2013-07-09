美国与加拿大经济指标预测--7月9日-7月16日****

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月8日当周 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 6月 -- 94.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月6日当周 -- +0.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 18.70 20.02 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月6日当周 -- +2.9% 1400 美国就业指数 6月 -- 111.8 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 7月5日当周 -- 555.5 1100 美国再融资指数 7月5日当周 -- 2,568.3 1400 美国批发(趸售)库存 5月 +0.3% +0.2% 趸售销售 +0.4% +0.5% 1900 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议 6月18-19日 -- -- 记录 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 6月 -- +3.2% 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.2% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 6月 持平 -0.6% 出口物价(较前月) -0.1% -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月6日当周 34.0 34.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.55 续请失业金人数(万人) 295.0 293.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余395 赤字1,390 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.5% +0.5% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +2.1% +1.7% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 核心PPI(较上年同期) +1.6% +1.7% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月 85.0 84.1 现况指数 94.0 93.8 预期指数 76.0 77.8 1430 美国ECRI一周领先指标 7月5日当周 -- 130.4 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 正5 正7.84 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.8% +0.6% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.3% 1400 美国企业库存 5月 +0.4% +0.3% 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月13日当周 -- -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) ＋1.5% +1.4% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 +1.6% +1.7% ) 1230 美国实质所得 6月 -- -0.1% 1230 加拿大制造业销售 5月 -2.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月13日当周 -- -- 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 5月 净流出373 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% 持平 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% 产能利用率 6月 77.7% 77.6% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 7月 51 52 数 (完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。