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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:53 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(523,071口)

208,099 104,119 50,084 218,074 298,436 476,257 452,639 46,814 70,432

较6月25日变动(未平仓合约：减少39,501口)

-12,094 -6,150 -4,420 -16,673 -23,603 -33,187 -34,173 -6,314 -5,328

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.8 19.9 9.6 41.7 57.1 91.1 86.5 8.9 13.5

各类交易商数量(总计为483家)

151 138 145 131 157 375 366 (完)

(编译 白云; 审校 张荻)
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