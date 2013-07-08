CFTC报告：CBOT大豆期货7月2日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(523,071口)
208,099 104,119 50,084 218,074 298,436 476,257 452,639 46,814 70,432
较6月25日变动(未平仓合约：减少39,501口)
-12,094 -6,150 -4,420 -16,673 -23,603 -33,187 -34,173 -6,314 -5,328
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
39.8 19.9 9.6 41.7 57.1 91.1 86.5 8.9 13.5
各类交易商数量(总计为483家)
151 138 145 131 157 375 366 (完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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