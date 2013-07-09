更新版-美国经济：白宫下修成长预估，因全球放缓且国内紧缩支出

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路透华盛顿7月8日 - 美国白宫周一下修今明两年美国经济成长展望，指欧洲财政紧缩政策和中国经济放缓带来“严重阻力”，同时亦因美国国内全面削减预算。

这份期中预算和最新经济展望突显出经济衰退的影响挥之不去，已经阻碍了奥巴马总统经济计划的实施。

在这份经济评估中，白宫预测今明两年国内生产总值(GDP)成长率分别为2.0%和3.1%，而4月10日发布的预算案中分别为成长2.3%和3.2%。

失业率在过去六个月有所下降，但仍处在大约7.5%的高位，因奥巴马政府认定的大萧条以来最严重景气衰退仍余波荡漾。

与国会就削减支出和提高美国举债上限举行的艰苦谈判即将到来，白宫将当前年度财政赤字预估削减为7,590亿美元，相当于GDP的4.7%，4月时预估为9,730亿美元。

国会共和党人着眼于降低赤字和削减支出，而奥巴马则极力要求通过财政支出计划刺激就业，所需资金部分通过向富裕阶层增加征税来筹得。

白宫管理预算办公室主任Sylvia Mathews Burwell在声明中称，这份报告表明，奥巴马的预算计划“使联邦债务与经济规模之比不断下降，实现了财政可持续性这一核心目标”。

不过，预计国会今年不会通过奥巴马的预算案。(完)