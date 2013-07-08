CFTC报告：CBOT玉米期货7月2日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,109,480口)
323,728 291,454 135,779 520,210 456,562 979,717 883,795 129,763 225,685
较6月25日变动(未平仓合约：减少45,977口)
-35,207 41,037 -10,297 13,679 -74,663 -31,825 -43,923 -14,152 -2,054
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.2 26.3 12.2 46.9 41.2 88.3 79.7 11.7 20.3
各类交易商数量(总计为708家)
144 201 178 248 280 507 568(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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