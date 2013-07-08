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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:54 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,109,480口)

323,728 291,454 135,779 520,210 456,562 979,717 883,795 129,763 225,685

较6月25日变动(未平仓合约：减少45,977口)

-35,207 41,037 -10,297 13,679 -74,663 -31,825 -43,923 -14,152 -2,054

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.2 26.3 12.2 46.9 41.2 88.3 79.7 11.7 20.3

各类交易商数量(总计为708家)

144 201 178 248 280 507 568(完)

(编译 白云; 审校 张荻)
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