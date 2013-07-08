《中国报摘》--中国证券报7月9日

* 头版头条:

--中国证监会已完成一家中概股公司的会计底稿整理工作并履行完相关程序，目前已通知美方，准备向美国证监会提供底稿。这是中国证监会首次对外提供有关公司会计底稿。中国证监会还准备向PCAOB（美国公众公司会计监察委员会）提供有关公司的会计底稿。

* 其他:

--嘉实基金近期已上报新兴市场双币分级债券型基金，该产品有望成为中国市场上首只双币分级基金。

--今日视点文章认为，6月出口数据可能不乐观。结合此前广交会的接单情况，不排除三季度单月出口出现负增长的可能。考虑到政策效力发挥具有一定滞后性，当前应尽快着手准备并适时推出诸如人民币阶段性贬值、增强出口信贷支持力度、提高出口信用保险承保规模等措施，以便稳定出口增长。

--民族证券2013年次级债券8日在上交所固定收益证券综合电子平台正式挂牌，成为首单成功完成发行并挂牌的证券公司次级债券。

--广东省政府网站消息，广东省法制办近日就《广东省碳排放权管理和交易办法》（送审稿）征集公众意见。《办法》明确，参与碳排放权交易的主体除控排企业外，将适时引入投资机构、其他法人和个人。碳排放权配额将按一定比例实行免费发放和部分有偿购买。

--近日中国国家工商总局对包装巨头利乐公司涉嫌滥用市场支配地位行为予以立案，目前正组织20多个省市工商机关进行调查。

--S上石化 、S仪化 股权分置改革方案分别以98.71%和99.61%的赞成率通过。（完）