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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:09 BJT

澳洲个股：Yancoal Australia接获控股公司及股东提议，可能被私有化

路透7月9日 - Yancoal Australia 表示：

* Yancoal Australia接获来自其控股公司、大股东及兖州煤业股份有限公司关于可能将Yancoal私有化的提议。

* 根据提议，兖州煤业将按照时程，透过股权交换取得其未拥有的Yancoal股份。

* 根据股权交换提议，Yancoal股东将按每股普通股获得0.91份yanzhou存托凭证(CDI，chess depositary interests)。

* Yancoal的独立董事正考虑此项提议，将开始着手尽职调查及讨论。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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