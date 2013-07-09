中美贸易：中国对美国小麦单日采购量创十年来新高

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透7月8日 - 中国过去一周内通过一连串交易购买了超过130万吨美国小麦，包括周一创下的2004年1月以来最大单日采购。中国采购小麦是为了补充因降雨而受损的作物。
美国小麦价格目前接近一年内最低水平。美国农户的软红冬麦产量为五个种植季来最高，世界小麦库存也随着北半球丰收而增加。
“这些交易之前，中国发布报告称其小麦在收割期受降雨影响，质量受损。但如果回头看，中国的采购行动其实从4月就开始了，”Linn Group的粮食分析师Roy Huckabay表示。
“他们担心国内小麦价格失控，”他补充说。
郑州商品交易所的小麦期货合约 价格在六个月高点附近，而芝加哥期货交易所(CBOT)的美国小麦期货合约 价格上周创逾一年来最低。
分析师称，虽然美国软红冬麦不是全球最廉价的小麦，但其质量稳定且发货及时，可能提升了其相对于其它供应来源的吸引力。
美国农业部周一证实，民间出口商对中国出售了84万吨软红冬麦，将在始于6月1日的2013-14年销售年度装运。
这是美国连续第三日宣布向中国出售软红冬麦，上周五和周三分别宣布对华出售12万吨和36万吨小麦。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。