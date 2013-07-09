中美贸易：中国对美国小麦单日采购量创十年来新高

路透7月8日 - 中国过去一周内通过一连串交易购买了超过130万吨美国小麦，包括周一创下的2004年1月以来最大单日采购。中国采购小麦是为了补充因降雨而受损的作物。

美国小麦价格目前接近一年内最低水平。美国农户的软红冬麦产量为五个种植季来最高，世界小麦库存也随着北半球丰收而增加。

“这些交易之前，中国发布报告称其小麦在收割期受降雨影响，质量受损。但如果回头看，中国的采购行动其实从4月就开始了，”Linn Group的粮食分析师Roy Huckabay表示。

“他们担心国内小麦价格失控，”他补充说。

郑州商品交易所的小麦期货合约 价格在六个月高点附近，而芝加哥期货交易所(CBOT)的美国小麦期货合约 价格上周创逾一年来最低。

分析师称，虽然美国软红冬麦不是全球最廉价的小麦，但其质量稳定且发货及时，可能提升了其相对于其它供应来源的吸引力。

美国农业部周一证实，民间出口商对中国出售了84万吨软红冬麦，将在始于6月1日的2013-14年销售年度装运。