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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 07:54 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月2日持仓报告(表)

路透7月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(414,335口)

115,184 160,714 70,356 199,484 121,500 385,024 352,570 29,311 61,765

较6月25日变动(未平仓合约：增加25,426口)

2,109 20,229 6,619 18,557 -11,761 27,285 15,087 -1,859 10,339

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.8 38.8 17.0 48.1 29.3 92.9 85.1 7.1 14.9

各类交易商数量(总计为381家)

94 153 103 76 103 241 305 (完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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